A un año de emergencia en Nueva Colombia aún persiste el miedo a desaparecer

Tras un año de que el arroyo de este sector se desbordara causando una gran tragedia, la casa de Mary Luz continúa completamente destechada, sin puertas ni ventanas, pero la mujer no pierde la fe y aseguró que algún día volverá a reconstruirla desde cero.

“A mí me ofrecieron albergue, pero yo no acepté y un vecino me aceptó en su casa, mientras lograba tener claridad de lo que sería mi futuro. Hoy en día vivo en un pequeño apartamento al lado de la que fue mi casa, sin patio porque el arroyo monstruoso continúa en amenaza”, remarcó.

(Le puede interesar: Arzobispo de B/quilla hace llamado al Gobierno tras secuestro de ‘Mane’ Díaz)

Alfonso Dueñas, de 70 años, vio cómo en cuestión de segundos el arroyo le destrozó su hogar, pero dice que mantiene la esperanza y el positivismo que el nuevo gobierno que entrará desde el próximo 1 de enero va ayudar a todas estas familias.

“A mí primero me dieron $300 mil y luego al tiempo me dieron $500 mil más, pero con eso uno no levanta su casita. Yo levanté mi hogar, pero está vez ya no fue en materiales de cemento, sino de palo porque puede volver a pasar lo que ocurrió hace un año atrás”, pronunció Dueñas.