La odisea de Barranquilla por los juegos Panamericanos

Las autoridades de Cali, que andaban recortando recursos por la crisis sanitaria, llegaron a proponer la eliminación de deportes específicos como el béisbol y softball. Pero ahí estaba Barranquilla, que cumplía perfectamente los requisitos para albergar a las delegaciones de esos deportes con dos estadios recién estrenados, y se propuso como subsede.

Fue un gesto salvador que causó buena impresión a los ejecutivos de Panam.

El interés, sin embargo, era otro. “Y por qué no hacemos los Panamericanos del 2027 en Barranquilla”, les dijo el alcalde. El silencio de la sala por la sorpresiva propuesta, no duró mucho tiempo. La dirigencia panamericana respondió que la idea no era descabellada pero debían someterla ante el Comité Ejecutivo.