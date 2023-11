A un año de la tragedia de Piojó las grietas permanecen intactas

El último año no ha sido el mejor para Tomás Saltarín, habitante de Piojó y damnificado por el deslizamiento de tierras que se registró en el barrio Camino Grande.

Incertidumbre y enojo son algunos de los sentimientos que ha tenido que afrontar el hombre de 84 años, quien diariamente sale a caminar el pueblo “para mantenerse en forma” y decide reposarse bajo el ‘palo’ de mango que está en la entrada del barrio.

“Yo camino todos los días, pero hoy he sentido una tristeza particular porque recuerdo todo lo que he tenido que pasar este año al perder mi casa y salir desplazado, a pasar necesidades. Fue, es y será muy duro pasar por este sector y ver en lo que quedó mi casa, la que con tanto esfuerzo construí. Yo creo que ese dolor me lo llevaré hasta la tumba”, contó.

Agregó que, afortunadamente, antes de la emergencia había comprado un apartamento pequeño cerca a la entrada del pueblo, donde se refugió junto a sus hijos, quienes eran sus vecinos en Camino Grande y también perdieron su vivienda.

“Si yo no hubiese comprado eso quién sabe dónde estaríamos porque toda la familia tuvo que mudarse junta. Yo no sé ni cómo no me dio algo con tanta cosa que he tenido que pasar (...) no aguanta que a esta edad que tengo yo esté viviendo eso y desde el Gobierno no se vea ningún avance para la reubicación”, aseveró.