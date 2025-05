Colombia es también buenas noticias. En los últimos meses se ha desplegado una intensa agenda artística. La música, sobre todo, está brillando. Muchos tributos a grandes bandas y conciertos a granel. El trabajo de múltiples empresarios por jugársela por el país es excepcional. Casos como el del maravilloso Movistar Arena en la ciudad de Bogotá y próximamente en Medellín o el del Med Plus son ejemplo de tesón.

Solo en la última semana, en el Movistar Arena se destacaron los conciertos de Foreigner, Fonseca y el tributo a Guns and Roses y Metallica con el acompañamiento de la Filarmónica juvenil. Este último uno de los espectáculos más vibrantes que se han hecho en la ciudad de Bogotá con talento colombiano.

En el estadio el Campín, Maluma y en el Med Plus de la calle 80 Europe, Judas Priest, Darkness, entre otros. Y eso solo en Bogotá. En otras ciudades del país, como Medellín, Cali y Barranquilla la explosión artística es similar. Lo hecho por ejemplo en Medellín con el arte y la cultura le permitió a esa ciudad pasar de más de 300 muertos por 100,000 habitantes al final de los ochenta del siglo pasado a 10 muertos por 100,000 habitantes en el 2024. Una verdadera revolución de la vida. No es gratuito que de ese lugar hayan surgido talentos como Maluma, Karol G, J Balvin, Juanes, Fercho, Blessd, Ryan Castro, Camilo, entre muchos otros. Conversando hace unos días con el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez me explicaba que el trabajo con la gente en las comunas se ha hecho con la música. Para ello los grandes artistas paisas la promueven como medio de cambiar violencia por cultura. Un buen ejemplo de sinergia entre lo público y lo privado.

No es entonces raro que en nuestro país haya cultura músical y que podamos disfrutar de artistas como Sting, Paul McCartney, ColdPlay, Pet Shop Boys, The Cure, Kiss, Roger Waters, Foo Fighters, Madonna, Shakira, Alicia Keys, Andrea Bocelli o haber revivido el concierto de conciertos de 1988 con bandas como Los Prisioneros, Ekymosis, Compañía y limitada, Pasaporte, la Unión, Estados Alterados, entre otros. O revivir bandas del rock en español o cantantes como Hombres G, Caifanes, Duncan Dhu o Luis Miguel. Tampoco sorprenderse que Bogotá y Medellín sean lugares imprescindibles de la música electrónica trayendo artistas como Sarah Landry, Nico Moreno, Fred Again, Funk Tribu, entre otros.

Ver festivales de gran calado como “ Estéreo picnic” no es sorpresa. Desde hace 15 años este encuentro se ha convertido en cita obligada para los amantes de la música. Por allí han pasado Billie Eillish, Alanis Morrisette, Drake, Twenty One Pilots, Blink, Red Hot Chili Peppers, Rüfüs de Sol, Olivia Rodrigo, Blondie, Tame Impala, Melanie Martínez, Bryan Castro, Natalia Lafourcade, Fabulosos Cadillacs, Café Tacuba, New Order, entre muchos otros.

La salsa y el merengue también es parte de la onda musical. Shows de múltiples artistas como Tito Nieves, Bobby Cruz, Andy Montañez, Jerry Rivera, Rey Ruiz, Guayacán, Gilberto Santarrosa, Proyecto 1, Charlie Aponte, Henry Fiol, Mickie Taveras, el Gran combo de Puerto Rico son el pan de cada día en muchas ciudades.

También se pueden disfrutar nuestros artistas internacionales como Juanes, Carlos Vives, Andrés Cepeda, Fonseca, Santiago Cruz o el maravilloso Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar creado en 1968 que permite observar el talento de nuestro folclor vallenato en sus cuatro aires, paseo, merengue, son y puya.

Esperemos que el sector privado siga empujando al país. Tengan seguridad que el próximo gobierno de Colombia será amable y les dará la mano. Por lo pronto, mil gracias por darnos alegría.

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)