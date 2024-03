“Buscar ayuda psiquiátrica ha sido la mejor decisión que he tomado”

De un momento a otro, su vida dio un vuelco de 180 grados. Su agitada vida social pasó a un segundo plano por decisión propia. Compartir con sus familiares y amigos dejó de ser un plan especial a casi una tortura.

Su hogar se convirtió en un refugio para pasar las horas en medio de la oscuridad que reinaba en su habitación, mientras que las noches se volvieron eternas debido a las dificultades para conciliar el sueño.

Esos son algunos de los tenues recuerdos que Rafael* aún conserva de los momentos más críticos que ha vivido a lo largo de sus años, a causa de un severo cuadro de depresión que lo llevó a poner su vida en pausa.

“Yo me empecé a preguntar que me pasaba, porque no quería salir de la cama, no quería tener contacto con las otras personas y lloraba mucho. Me di cuenta que algo no estaba bien y por eso decidí ir al psicólogo, que me remitió al psiquiatra y me dictaminó esa enfermedad”, dijo el hombre.

En su caso, la partida de su hijo a Estados Unidos y la acumulación de algunas deudas fueron los detonantes de esta situación, la cual pudo superar con ayuda de profesionales que se dedicaron en cuerpo y alma a apoyar su recuperación.

“Estuve hospitalizado en un centro psiquiátrico por cerca de 12 días, recibiendo medicación. Esa ha sido la mejor decisión que he tomado, porque las terapias y el tratamiento te ayudan a salir de la crisis. Muchas veces, la gente piensa que uno va a estar amarrado en esos lugares o recibiendo malos tratos, pero no, salí reconfortado”, agregó.

Aunque ha logrado superar los momentos más críticos, en la mente de Rafael se mantiene latente una preocupación debido a que –en los últimos meses– no ha recibido, por parte de su EPS, algunos de los medicamentos que aún consume.

“Desde hace dos meses me entregan un papelito con los medicamentos pendientes, pero aún no me los han llevado. Yo me los tomo porque los he buscado y comprado con mis recursos, pero es preocupante ese desabastecimiento de medicamentos”, sostuvo con vehemencia.

