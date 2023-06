Precio del ‘corrientazo’, un dolor de cabeza más para la clase trabajadora

El famoso ‘corrientazo’ está cada día más caro y con sus porciones más pequeñas. Esto causa preocupación entre aquellos trabajadores y estudiantes que lo tienen como única alternativa en medio de su jornada diaria. También golpea a los propietarios de restaurantes que han visto una reducción en sus ingresos y, por consiguiente, se ven obligados a recortar personal.

(Lea: Café Oma y Presto solicitan acogerse a ley de reorganización empresarial)

Camila Ortega, estudiante universitaria, contó que debe almorzar en la calle tres días a la semana lo que representa un gasto adicional de $45 mil dispuestos solo para el almuerzo.

“Por acá es difícil conseguir un lugar con almuerzos a buen precio, lo más cerca que tengo es un centro comercial y los almuerzos allí son algo costosos. Anteriormente yo almorzaba estos tres días con $30 mil, pero desde hace unos meses ya eso no me alcanza”, sostuvo.

Por su parte, el comensal Wilmer Garrera expresó que ha percibido un aumento en el precio de los ‘corrientazos’, pero no tan “exagerado”. “Es aceptable que eso pase porque en este momento en la canasta familiar todo está alto y ellos también tienen que subir los precios para que no se quiebre el negocio. En mi caso, que por lo general almuerzo en la calle, me afecta un poco el bolsillo, pero no hay mucho que se pueda hacer si todo se encarece en el país”.

(Le puede interesar: "El mercado automotor colombiano presenta una caída constante")