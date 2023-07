Nuevo parque en Juan Mina será entregado antes de finalizar el año: Distrito

Alberto Salah, gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), indicó que quedará ubicado en la calle 10 con carrera 10, en la entrada al corregimiento. De esta manera, este espacio brindará “amplias posibilidades” para la sana recreación, sobre todo para el desarrollo integral de las familias.

“La comunidad de Juan Mina venía reclamándonos muchos más espacios. Ha crecido su población, se ha venido asentando mucha más gente en este corregimiento de Barranquilla, por tanto, existía la necesidad de que tuviéramos otro parque”, dijo el funcionario.

Es de anotar que el parque tendrá cancha de microfútbol, gimnasio biosaludable con 6 máquinas, una zona de juegos infantiles, mobiliario urbano con 6 bancas y 8 cubos, cerca de 700 metros cuadrados de zona verde con su paisajismo, una plazoleta y, además, un espacio múltiple para la realización de distintas actividades.

“La comunidad está muy alegre porque por muchos años estuvo esperando que se haga realidad este lindo espacio recreativo, no solamente para los niños, también para los jóvenes y para los adultos mayores”, aseguró Osmar Romero, uno de los líderes comunitarios.

Por su parte, el área de los más pequeños contará con piso de caucho reciclado, grama sintética y cerramiento de un metro de altura. También estará garantizada la iluminación led para brindar mayor seguridad en el parque y su entorno.

Asimismo, el espacio contará con rampas para facilitar la circulación de todas las personas. Se sumará la ubicación de canecas en el escenario en la apuesta por el cuidado del medioambiente, promoviendo el reciclaje.

“Para mí no hay algo más agradable que esta zona no solo que sea de trabajo, sino de expansión y recreación familiar. Por eso, desde hace tres años estamos luchando para sacar este parque adelante. Esto es un vivo ejemplo de lo que deberíamos hacer más veces, no solo el parque, sino el colegio, la iglesia y todo lo que se pueda colaborar y sacar adelante”, expuso Juan Carlos Díaz, empresario del sector.