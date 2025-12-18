Más de 160 vendedores del Centro de Barranquilla recibieron su regalo de Navidad de manera adelantada con la entrega oficial de la tercera etapa del mercado El Playón. Esta obra permite dignificar su trabajo tras décadas de estar expuestos a la inclemencia del clima y demás factores afectando su salud y ventas.

El alcalde Alejandro Char fue el encargado de entregar la obra y destacó que la renovación de este espacio permite mejorar la economía de muchas familias: “Seguimos avanzando en su transformación con 1.105 metros cuadrados renovados, 163 puestos de trabajo y 5 cuartos de refrigeración para flores, para que nuestros comerciantes trabajen en espacios más ordenados y funcionales, y para que los barranquilleros vengan a comprar con gusto”.

Los trabajos, que iniciaron desde el mes de septiembre, se desarrollaron de manera exitosa y en tiempo récord, modernizando de manera integral el mercado público, haciendo el cambio de cubiertas, instalando nuevas estructuras, pisos, así como constituyendo baños, mejorando los drenajes, la red contra incendios, las redes hidráulicas, eléctricas e hidrosanitarias.

¡Hoy entregamos dignidad a nuestros comerciantes con la fase 3 del mercado El Playón!



“Qué bueno que es cambiarle la vida a los comerciantes de esta manera. Qué bueno que es poder trabajar en unos espacios con dignidad. Esto es bueno para el que vende, como para el que compra también, esto mejora la economía de todas nuestras familias y, por supuesto, que esto trae mucho turismo a la ciudad. Así que yo me siento muy bendecido de estar aquí, en la tercera etapa que hicimos de El Playón”, agregó Char.

Por último, el alcalde Alejandro Char anunció que las obras de recuperación de los mercados seguirán dándose.

“Nos pidieron la cuarta etapa; entonces arrancaremos la construcción en enero para que la 4 etapa de El Playón también sea una realidad. Viene La Magola, Barranquillita, la Plaza del Pescado, porque Barranquilla tiene un mercado público digno y los barranquilleros vamos a disfrutar de este centro histórico y vamos a demostrarle a Colombia que sí se puede trabajar dignamente”, cerró el mandatario.

Es de anotar que el Mercado EL Playón, ubicado en la zona anteriormente conocida como la plaza de mercado público de Barranquilla, se consolidó como uno de los principales centros de suministro de la ciudad. Aquí, los visitantes podrán encontrar frutas, legumbres, abarrotes, especias, carnes y otros productos.