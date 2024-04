Niegan tutela a Andrea Vargas para acceder a curul en Concejo

La decisión del despacho tiene relación con la improcedencia de la acción de tutela para “ventilar la controversia”, debido a que este caso en particular debe ser discutido en la jurisdicción contenciosa administrativa.

“La accionante no posee la calidad de sujeto de especial protección constitucional, no se vislumbran las circunstancias en virtud de las cuales los mecanismos judiciales ordinarios carecen de eficacia e idoneidad para proteger los derechos fundamentales alegados, y no se acreditó la existencia del perjuicio irremediable que la parte accionante pretender evitar mediante la interposición de la presente acción de tutela”, agregó el juzgado en el documento conocido por EL HERALDO, que cuenta con fecha del 9 de abril del presente año.