Inconformidad por pasos de fauna inconclusos en la II Circunvalar

“A veces he presenciado situaciones en las que pienso que se va a presentar un accidente porque hay personas que no conocen la vía y no están prevenidas. La vía es una autopista y la gente cree que puede ir rápido. Entonces, cuando ven los huecos, ya están muy cerca y toca frenar en seco”, dijo el taxista.

Sobre lo mencionado, Jairo Campo, un motociclista que frecuenta esta vía, aseguró que, incluso durante el día, en algunas zonas no hay suficiente señalización sobre las obras, lo cual impide tener plena visibilidad de los huecos.

“Hay gente que sabe que se están haciendo los pasos de fauna ahí, pero se debe estar muy cerca para ver bien los huecos, así sea de día”, aseguró el motociclista.