El patrimonio religioso que atesoran las iglesias de Barranquilla

Hacia el año 1927 el arquitecto español Alfredo Badenes inició la construcción de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Su estilo románico y su estructura diseñada para venerar a los santos es característica del sector de la carrera 50 - #55-175, en el barrio El Prado.

Su devoción hacia la Virgen del Carmen y de Santa Rita la hizo convertirse en un templo de ámbito nacional, el cual fue declarado Bien de Interés Cultural en Barranquilla en el año 2005.

Durante esta Semana Mayor, la parroquia seguirá al pie de la letra los versículos del apóstol San Mateo y estará en comunión con toda la comunidad barranquillera todos los días con diferentes actividades como la visita al santísimo sacramento del altar y la eucaristía por los hermanos enfermos este jueves desde las 9:00 a.m.

Asimismo, el viernes habrá una actividad especial con el encuentro de la imagen de la dolorosa, de la iglesia del Carmen, con el santo sepulcro de la catedral en al trío de la iglesia y luego la procesión hasta la catedral.

El sábado se hará el rezo del santo rosario en honor a la virgen de la dolorosa.

Finalmente, el domingo será la Eucaristía de resurreción con tres jornadas diferentes distribuidas de 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 11:00 a.m.