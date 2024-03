El Gran Malecón, un sitio ideal para el turismo en Semana Santa

El proyecto del Gran Malecón ha puesto a Barranquilla en el foco de muchas otras ciudades y países a nivel mundial, que ven a la capital del Atlántico como líder en prácticas ambientales y socioculturales por el gran desarrollo que ha tenido esta zona desde su apertura en el año 2016.

De acuerdo con el Distrito de Barranquilla, esta área ostenta cuatro certificados que la acreditan como uno de los mejores destinos turísticos del mundo para visitar por parte de los viajeros.

“Tripdavisor le ha otorgado el certificado de excelencia en el año 2019, el reconocimiento Travelers Choice (2020 y 2021), el The Best of the Best (2022), a los que se suma el de destino de turismo sostenible otorgado en el año 2023 por parte de la firma Acert S.A con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del Fondo Nacional de Turismo, Fontur. Además, ha sido ganador de premios como la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, Eurasian Prize International Architecture and Design Awards”, declaró.

Al día de hoy, como fruto de este trabajo, el Gran Malecón genera 215 empleos directos y 102 indirectos.

Adicionalmente, se prepara para recibir en esta Semana Santa una cifra cercana a los 10 mil visitantes diarios, que se movilizarán también por el resto de la ciudad.