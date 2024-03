“Estoy buscando a Dios”: rapero Almighty tras ser reportado como desaparecido

Horas después y en medio del revuelo causado, Almighty dijo en un video difundido en redes sociales que se encuentra en el Monte Horeb, un reconocido lugar de oración en el municipio de Vega Alta.

"Yo no estoy desaparecido, a mí me dijeron que me fuera de casa y yo me fui de mi casa. Estaban usando intimidación, amenazas, y yo no estoy para eso, estoy buscando de Dios y me fui para el monte, le dije a mis familiares que yo quería ir al monte, los invité a que se fueran conmigo al monte y no quisieron ir", señaló el reguetonero.