Zsolt Czegledi/EFE

Mogyorod (Hungary), 02/08/2025.- Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco celebrates winning the qualifying session for the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod, Hungary, 02 August 2025, one day ahead of the race. (Fórmula Uno, Hungría) EFE/EPA/Zsolt Czegledi HUNGARY OUT