Moderado por Viany Pérez, macroeditora de EL HERALDO, el panel fue un espacio donde mujeres inspiradoras narraron su experiencia en la lucha por alcanzar sus sueños y romper barreras.

Alexandra Estarita, reina del Carnaval de la 44, destacó la importancia de enfrentar los desafíos con resiliencia: “Es fundamental aprender a amar los ‘no’, porque nos fortalecen y nos ayudan a seguir luchando por nuestros sueños”, comentó. Tras cumplir su sueño de ser reina del carnaval, Estarita se dedica a la medicina estética, con el deseo de ayudar a personas que han sufrido quemaduras y entre sus planes también está visibilizar la cultura colombiana a través de su arte, pues ama la danza tanto como el deporte.

Por su parte, Vanessa Reales, primera árbitro FIFA del Atlántico, compartió las dificultades que ha enfrentado como mujer en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. “Este sector es muy difícil. A los hombres no les gusta que sean las mujeres quienes les coloquen reglas. He pasado por mucho machismo y discriminación, pero me ha motivado a seguir adelante”, expresó Reales, quien ha logrado hacerse respetar en el campo de juego, demostrando que su trabajo es tan valioso como el de cualquier otro árbitro.

Reales también reveló sus planes para el futuro: “Mi objetivo a corto plazo era conseguir la escarapela FIFA, y lo logré. Ahora quiero participar en torneos internacionales como la Copa Libertadores y Sudamericana, tanto en el fútbol femenino como masculino”, afirmó.

El poder de lo digital: mujeres que emprenden desde las redes

En el panel “Rompiendo techos, impactando desde lo digital”, moderado por María del Mar Quintana, editora digital de EL HERALDO.

Dos creadoras de contenido hablaron sobre cómo las redes sociales han sido clave en su crecimiento personal y profesional.

Paula Villadiego, conocida como Paulycol, contó cómo las redes sociales han sido fundamentales para su empoderamiento: “Gracias a las redes he podido crecer como emprendedora y madre. He aprendido a usar mi plataforma para fortalecer mi marca de ropa y conectar con mi comunidad”, explicó. Con más de 1.2 millones de seguidores, Paulycol sigue expandiendo su presencia digital.

Por otro lado, María Fernanda Cantillo, también conocida como Mafetipss, reflexionó sobre las críticas y el amor que recibe de sus seguidores: “A pesar de las críticas, lo que me impulsa es el cariño de las personas. Me enseñan a seguir adelante”, comentó. Mafetipss no solo tiene éxito en las redes, sino también en el mundo empresarial, con su línea de productos de belleza y una cadena de restaurantes.

Estas dos mujeres tienen algo en común, desde su rol como creadoras de contenido han aprendido a dosificar su energía y utilizarla para seguir adelante en todos sus proyectos no solo como profesionales, sino también como madres.