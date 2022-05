Distrito y Sena certifican a más de 150 recicladores de oficio en B/quilla

Anderson Acosta es uno de los recicladores que pertenecen a la Asociación Adevolver que obtuvo su certificado. Contó que la capacitación y cursos que recibieron les sirvieron para conocer más acerca de su labor.

“Ahora en los edificios nos tratan mejor y por eso estoy muy agradecido con Dios. Ha sido una bonita experiencia”, expresó Acosta.

Merlis Camargo, recicladora desde hace 9 años en la Asociación Corambiental de la Costa, dijo que ya ha tenido la oportunidad de recibir esta orientación en dos ocasiones, lo cual le ha permitido darle un “mejor” uso a los residuos sólidos.

“Le explicamos a las personas como deben organizar la basura y así nos facilitan nuestro trabajo”, añadió Camargo.

Betty Barraza es recicladores desde hace casi 50 años y hace parte de la asociación Metroreciclar y sostuvo que este diploma les asegura un mejor trato de parte de la comunidad.

“No me avergüenza mi trabajo. Me siento muy orgullosa porque he logrado salir adelante”, agregó Barraza.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el auditorio de la Fábrica de Cultura, asistieron los representantes legales de las asociaciones: Asorevivir, Adevolver, Metroreciclar y Corambiental.