Preocupación entre comerciantes tras amenazas del ‘Negro Ober’

Un comerciante que pidió no ser identificado manifestó que los locales seguían abiertos, pues se tenían compromisos por cumplir. Además confió en que las autoridades contrarrestarían cualquier acción delictiva.

Sin embargo, sí expresó la preocupación por las amenazas que circularon a través de un vídeo donde el ‘Negro Ober’ aseguró que atacaría en Barranquilla y Soledad, entre otros territorios del país.

“En este momento los negocios están solos, porque un domingo a las 3:00 de la tarde no se genera mucho movimiento. Hoy (domingo) y como era un partido, y el equipo Junior no está en su mejor momento pues no genera muchas ganas de salir”, expresó el comerciante.