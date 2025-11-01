Barranquilla respira un ambiente de deporte, alegría, cultura y progreso con la realización del Giro de Rigo 2025, edición Carnaval, el cual se realizará este domingo 2 de noviembre y recorrerá lugares emblemáticos de la ciudad y el departamento del Atlántico.

Funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla llegaron hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz para recibir a los ciclistas y acompañantes que van a participar de este gran evento deportivo.

Fabián Mera, uno de los asistentes al evento, se mostró muy emocionado con su llegada a la ciudad y con la forma cómo fue recibido. Así como él, muchos turistas más sintieron el cariño y la alegría de la gente barranquillera.

El Distrito está realizando un acompañamiento al evento, desde el ingreso a la ciudad con información turística y recomendaciones para hacer de su estancia una experiencia única.

Por su parte Yamila Hanna, jefe de la Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, aseguró que “con el liderazgo del alcalde Alejandro Char estamos impulsando todo el potencial turístico de la ciudad y dando la bienvenida a nacionales e internacionales que vienen con ocasión del Giro de Rigo, y conozcan esta Barranquilla que está a otro nivel”.