El inicio de las obras del Malecón del Suroriente ha sido calificado como una 'noticia positiva' por los concejales de Barranquilla, los cuales destacaron el impacto positivo que tendrá este proyecto en la comunidad de este sector de la ciudad.

Los cabildantes también resaltaron la importancia del trabajo que se ha adelantado junto con la administración distrital, en el sentido de contar con las herramientas pertinentes para la financiación de obras con impacto social.

'Yo creo que es el mejor regalo que le damos a la ciudad en el mes de su cumpleaños. Es un proyecto que la comunidad venía pidiendo desde hace mucho tiempo y es muy acertado hacer un parque lineal en el cauce del arroyo Rebolo', dijo el conservador Juan Vergara.

Sostuvo, además, que 'este proyecto le traerá más valorización al sector; el comercio se va a reactivar y habrá mayor seguridad. Me parece importante el beneficio para los niños, adolescentes y adultos mayores de los barrios aledaños. Será un espacio para el disfrute de todos'.

Instó a que en este sector se habiliten espacios neuroinclusivos, en concordancia con la política pública que recientemente fue sancionada por el alcalde Char: 'Este debe ser un espacio de inclusión y sabemos del compromiso del mandatario distrital con esa población'.

Para Juan David Abisambra, de Cambio Radical, este proyecto traerá 'muchos beneficios' para la ciudadanía: 'Era una herida que teníamos que suturar y enhorabuena se está haciendo este proyecto. Agradecemos al alcalde por la voluntad por lograrlo'.

Asimismo, indicó que esta obra se hace posible tras la aprobación de un cupo de endeudamiento por 3 billones. Al respecto recalcó que 'sabemos que esta platica será bien invertida, pero desde el Concejo lo vamos a garantizar'.

Por su parte, el liberal Mauricio Villafañez expuso que han respaldado las iniciativas de la administración distrital debido al impacto positivo para las comunidades de la ciudad.

'Estamos seguro del trabajo que realiza el alcalde y por eso le dimos la confianza para que pudiera tener las formas de financiación para hacer proyectos con impacto para todos los barranquilleros. Estamos contentos y sabemos que será un proyecto relevante para la ciudad', indicó.

Mientras que Alexis Castillo indicó que es muy importante que el alcalde Alejandro Char haya logrado consolidar una serie de proyectos en sus primeros 100 días de gobierno y que permiten la dignificación de las comunidades.

'Este era un arroyo de la muerte y se convertirá en un arroyo de vida, un epicentro de la cultura, el arte y la música. El Concejo ha venido apoyándolo desde el inicio de su administración, entregándole las herramientas para que su trabajo no se detenga y se ejecuten obras a gran escala', puntualizó.