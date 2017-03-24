El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, presentó las conclusiones del Primer Consejo Departamental de Política Social en el que se detallaron los avances de las acciones que se están impulsando desde los distintos organismos responsables del fortalecimiento del área social en el territorio.

En este Consejo Departamental de Política Social se hicieron cinco compromisos: el primero de ellos está relacionado con el avance del Sistema de Responsabilidad Penal en adolescentes. Se definió que para el mejoramiento del Centro de Reeducación El Oasis se consiguió con el Club Rotario un terreno para construir un nuevo centro y albergar a los jóvenes infractores para que puedan ser resocializados mediante la oferta de servicios que ofrece el Estado.

El segundo compromiso es la ejecución de un proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familias municipales. 'Se realizó un censo para analizar la situación por la que atraviesan, por ello, es necesario la reconstrucción de estas entidades que cumplen un papel importante en la comunidad'.

Las 'nochadas' en Soledad fue otros de los asuntos abordados.

El embarazo en adolescentes fue el cuarto tema con el que se pactó seguir trabajando en estrategias para frenarlo. El quinto tema analizado estuvo relacionado con la desnutrición.