Bajó índice de natalidad en el Atlántico durante la pandemia

Yuleidis Barrios, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Simón Bolívar, manifestó que, a pesar de que sí se proyecta como madre, considera que primero debe “tener mayor estabilidad” en el plano académico y laboral.

“Tengo 22 años y, en este momento de mi vida, me dedico a estudiar y trabajar en mi propio emprendimiento. Respecto a la maternidad, sí está entre mis planes, pero primero quiero cumplir mis metas y organizar mi vida hasta sentir que ya estoy lista para ser madre”, dijo la mujer, que reside en el municipio de Galapa.

Barrios, agregó que con el objetivo de evitar su embarazo y planificarlo para un momento determinado de su vida hace uso de métodos anticonceptivos.

En su argumento coincidió con Sofia Martínez, de 21 años –residente de Soledad– quien aseguró estar haciendo uso de herramientas de planificación porque considera que no está en “capacidad emocional y económica para traer un hijo al mundo”.

Por su parte, Dayana Roca, residente del mismo municipio, expuso que a pesar que haber quedado en embarazo, reconocer su responsabilidad y “aceptar a su hijo con amor” tenía intenciones de seguir con su “plan de vida”, relacionado con terminar sus estudios académicos y alcanzar su estabilidad económica.

“Realmente no quería ser madre sino hasta los 28 años. Cuando me enteré de que estaba embarazada fue difícil porque no estaba dentro de mis planes. En este momento acepté a mi bebé y reconocí mi responsabilidad, pero pienso en seguir trabajando y terminar mi carrera”, ratificó la mujer de 23 años.

Yuliana Castro, de Baranoa, quien está iniciando su carrera de medicina, narró que de considerar tener un hijo sería después de cumplir 30 años, debido a que en ese momento “es probable que no tenga los recursos económicos para su crianza”.

Otras mujeres del Atlántico, como Daniela Cerpa Sarmiento, también manifiestan su decisión de no tener hijos, argumentando que “no sienten el deseo, ni las cualidades maternales necesarias para dar a luz a un bebé y asistir su proceso de crianza y desarrollo”.