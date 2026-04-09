Por fallas en el sistema tecnológico que soporta los trámites de los pasaportes, la Gobernación del Atlántico anunció que se activó un plan de contingencia en la Oficina de Pasaportes.

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“Ante la falla nacional en el sistema de expedición de pasaportes, desde la Gobernación del Atlántico activamos de inmediato un plan de contingencia”, notificaron a través de su cuenta de X.

🚨 ¡Plan de contingencia activo en la Oficina de Pasaportes del Atlántico por falla nacional!



Ante la falla nacional en el sistema de expedición de pasaportes, desde la Gobernación del Atlántico activamos de inmediato un plan de contingencia.



Reprogramamos citas y notificamos… — Gobernación Atlántico (@Gobatlantico) April 9, 2026

De esta manera, reprogramaron las citas y notificaron a los usuarios por los canales oficiales. Asimismo, suspendieron temporalmente los cobros y las nuevas asignaciones en el aplicativo.

Por otra parte, enfatizaron que la entrega de pasaportes ya expedidos continúa con normalidad.

“Cualquier novedad la estaremos dando a conocer oportunamente, según los avances que reporte la Cancillería”, expresaron.

¿Qué sucedió?

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, en el cual expuso que la suspensión temporal del servicio a nivel nacional tiene relación con la detección de intermitencias en la plataforma SITAC, sistema utilizado para la expedición de pasaportes y la apostilla de documentos.

De acuerdo con la Cancillería, las fallas comenzaron a presentarse desde el martes, lo que llevó a iniciar una intervención técnica en la plataforma con el fin de restablecer su funcionamiento.

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Según el comunicado oficial, “la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda” para corregir las fallas. Asimismo, la entidad advirtió que durante este proceso el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento mientras se realizan ajustes estructurales.

La Cancillería explicó que estas labores buscan optimizar el rendimiento de la plataforma y garantizar un sistema “ágil, robusto y acorde a los estándares de calidad”, teniendo en cuenta que se trata de una herramienta clave para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Además, indicó que el equipo técnico trabaja para normalizar el servicio en el menor tiempo posible, aunque no se ha informado una hora exacta para la reactivación total del sistema.