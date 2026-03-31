El Concejo Municipal de Soledad aprobó una nueva prórroga del contrato de concesión con la empresa Triple A, permitiéndole continuar con la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio por un periodo adicional de seis meses.

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La autorización se dio durante una sesión ordinaria realizada el pasado 30 de marzo, en la que los cabildantes discutieron y avalaron en segundo debate el proyecto de acuerdo que faculta a la Alcaldía para extender la vigencia del contrato actual.

Según el orden del día oficial, la medida tiene como propósito central garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales en Soledad.

Se trata de una decisión para evitar interrupciones en el servicio

La prórroga responde a la necesidad de evitar vacíos operativos mientras el municipio define el futuro del modelo de prestación de estos servicios. Con esta extensión, Triple A seguirá siendo la responsable de la infraestructura y operación del sistema de acueducto y alcantarillado, dos servicios clave para la población soledeña.

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Desde el Concejo se reiteró que la continuidad del servicio es prioritaria, especialmente en un contexto en el que aún no se concreta un nuevo contrato de concesión. La decisión también incluye la continuidad de la interventoría, como mecanismo de supervisión del cumplimiento contractual.

Doce prórrogas y un contrato aún sin reemplazo

Con esta aprobación, ya son doce las prórrogas otorgadas al contrato vigente con Triple A, lo que dejaría en evidencia las dificultades que ha enfrentado la administración municipal para estructurar y adjudicar un nuevo modelo de concesión.

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Cabe recordar que durante 2025 la Alcaldía de Soledad intentó avanzar en la firma de un nuevo contrato; sin embargo, el proceso no llegó a concretarse, lo que obligó a recurrir nuevamente a una extensión temporal del acuerdo actual.