En la recta final de la contienda electoral, los aspirantes al Senado y la Cámara han intensificado sus recorridos territoriales en busca de consolidar respaldos y posicionar sus principales banderas programáticas.

En un masivo evento realizado en Montelíbano (Córdoba), el candidato liberal Camilo Torres Villalba encabezó el cierre de su campaña en este departamento. Este evento que reunió a centenares de simpatizantes en la subregión del San Jorge que respaldan sus aspiraciones a la Cámara Alta.

En medio del encuentro, el aspirante manifestó que el respaldo recibido lo compromete aún más con el departamento. Aseguró que su gestión priorizará al campesinado, el corredor indígena, los jóvenes y la generación de oportunidades que impulsen el desarrollo regional.

“Por Córdoba trabajaremos desde el día uno en el Congreso de la República. La subregión de San Jorge merece desarrollo y podemos gestionar proyectos de infraestructura que lo permitan. Continuaremos con gestiones para garantizar que se haga el primer malecón del río San Jorge, y una universidad pública para que todos los jóvenes de esta zona cuenten con acceso a educación superior”, señaló.

En su intervención, Torres Villalba reiteró que su aspiración busca convertir las necesidades históricas del departamento en prioridades legislativas, con énfasis en infraestructura, educación y desarrollo productivo.

Recorridos por el Atlántico

En las últimas semanas, el candidato Samir Radi intensificó su agenda territorial con una gira por 15 municipios. Campo de la Cruz, Ponedera, Santo Tomás, Polonuevo, Suan, Candelaria, Manatí, Soledad, Piojó, Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Galapa, Tubará y Baranoa han sido escenario de encuentros masivos que han reunido a más de 4 mil personas.

En estos espacios, Radi se ha referido a dos de las principales preocupaciones del departamento: el alto costo de la energía y la falta de empleo formal para los jóvenes.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es una Reforma a la Ley 2099 de 2021, orientada a diversificar la matriz energética del Caribe a partir del aprovechamiento de fuentes propias como residuos, energía marina, eólica e industria local.

“La energía cara está golpeando el bolsillo de las familias y apagando negocios. No podemos hablar de crecimiento si la gente tiene que escoger entre pagar la luz o comer”, afirmó el candidato ante los asistentes.

De acuerdo con Radi, la iniciativa busca reducir las tarifas, fortalecer la competitividad regional, generar empleo local y acelerar una transición energética sostenible que permita al Caribe aprovechar su potencial productivo.

El segundo pilar de su campaña es la creación de un Estatuto del Empleo Joven, una propuesta legislativa que pretende facilitar la vinculación formal de jóvenes entre 18 y 28 años. El proyecto plantea eliminar barreras relacionadas con la experiencia laboral, reducir costos de contratación y articular de manera efectiva la educación con las demandas reales del mercado.

Radi recordó que, desde el Concejo de Barranquilla, ha impulsado políticas enfocadas en empleo, emprendimiento e innovación juvenil como parte de una visión integral de desarrollo.

“Tenemos que lograr que el estudio esté verdaderamente conectado con el campo laboral. Que los jóvenes no solo se formen, sino que encuentren oportunidades reales acordes a su talento, con contrato, estabilidad y futuro”, puntualizó.