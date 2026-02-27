En redes sociales ha circulado un video en donde un ciudadano denunció la fuga de un tubo que estaría extrayendo agua de una supuesta laguna de la urbanización Alameda del Río.

El hecho, que ocurrió hace días, fue atendido por funcionarios de la Corporación Autónoma del Atlántico (CRA), quienes encontraron que se trataba de labores ejecutadas por la empresa constructora Amarilo.

Dicha compañía le explicó a EL HERALDO que se encontraban extrayendo agua lluvia que se había empozado en dicha zona. Asimismo, negaron que se estuviera “desecando” lagunas en Alameda puesto que, aseguran, no existen cuerpos de agua en el lugar.

“Reiteramos que, dentro del área del proyecto no existen cuerpos de agua naturales que se identifiquen como humedales. Conforme a la concertación ambiental, a lo establecido en el Plan Parcial El Volador y a los pronunciamientos oficiales de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, no se reconocen humedales al interior de Alameda del Río”, aseveraron.

Reiteraron que, en términos técnicos, un humedal se define como un ecosistema caracterizado por la presencia permanente o temporal de agua con la presencia de suelos y vegetación adaptada a condiciones de saturación hídrica.

Sin embargo, durante los estudios ambientales realizados durante la etapa de planificación y desarrollo del proyecto, no se identificaron estas características dentro de su delimitación.

De esta forma, negaron cualquier existencia de un cuerpo de agua en la zona.

“No existen lagunas, ciénagas, pantanos ni cuerpos de agua naturales que cumplan con los criterios ecológicos y normativos para ser clasificados como humedales en el área intervenida”, señalaron.

Y añadieron que la constructora se interesa en preservar la biodiversidad en Alameda.

“En Alameda del Río promovemos el equilibrio entre lo urbano y lo natural, garantizando la protección de la biodiversidad de la zona, para lo cual, el proyecto gestiona todos los permisos necesarios ante las autoridades ambientales competentes”, expresaron a esta casa editorial.