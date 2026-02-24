Por trabajos preventivos en la subestación Centro, la empresa Air-e informó que para este miércoles habrá varios cortes de energía en el barrio Chiquinquirá y otros sectores de Barranquilla.

Las labores desarrollarán entre las 12:30 p. m. y las 4:00 p. m. Durante este tiempo será necesario suspender el suministro eléctrico en el barrio San José; en las calles 47 a la 50 entre carreras 26 y 32, sectores de San Isidro, Loma Fresca y Chiquinquirá.

De igual manera, se efectuará interrupción del servicio en las carreras 20 y 24, entre calles 45B y 52, correspondientes a los barrios Alfonso López y El Carmen; y en la carrera 17 entre calles 41 y 45, en el barrio La Victoria.

Sumado a esto, en la calle 20 con carrera 1, en el barrio Concepción del municipio de Sabanalarga, se ejecutará el cambio de un poste y trabajos de poda entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m.

La compañía invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o por medio del portal web www.air-e.com.