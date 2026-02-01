Las fuertes lluvias que se registran este domingo en el departamento del Atlántico han generado afectaciones en el cementerio del municipio de Tubará.

Natking Coll, alcalde del municipio, aseguró que la emergencia se presentó en la zona donde se vienen adelantando los trabajos para el cerramiento del camposanto.

EL HERALDO pudo establecer que al menos tres bóvedas fueron afectadas por el deslizamiento del terreno, por lo que la firma contratista ha iniciado una serie de evaluaciones para adoptar las medidas que permitan superar la contingencia.

Desde la Gobernación del Atlántico, se informó que el cerramiento del cementerio es una obra ejecutada por la Alcaldía del municipio de Tubará: “Lo ocurrido corresponde a una afectación asociada a la fuerte temporada de lluvias que ha generado inestabilidad en el terreno”.

Asimismo, la administración departamental anunció que se ha desplegado el acompañamiento para la evaluación técnica de la situación, “en el marco de la gestión del riesgo, para prevenir mayores afectaciones y garantizar la seguridad de la comunidad”.

Lluvias se extenderán hasta el miércoles: Ideam

Desde las primeras horas de este domingo, se han registrado fuertes aguaceros en distintos puntos del departamento.

Daniel Useche, meteorólogo de turno de la Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), expuso que este estado del clima corresponde a una inestabilidad atmosférica causada por la interacción de sistemas meteorológicos.

“Tenemos un sistema frontal en el hemisferio norte, el cual ha venido generando importante inestabilidad atmosférica en el Caribe colombiano en los últimos días, y en las últimas horas especialmente se ha acentuado esta situación en zonas del centro y suroccidente del área marítima colombiana”, detalló el experto.

También agregó que en el territorio se mantiene una alerta naranja por viento y tiempo lluvioso, incluso con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento. Estas condiciones se extenderían hasta el próximo miércoles.