En una decisión estratégica para fortalecer la operatividad de la ciudad, el Concejo Distrital de Barranquilla aprobó la cesión de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo a la empresa Triple A, una medida orientada a garantizar la estabilidad, continuidad y eficiencia en la prestación de estos servicios públicos esenciales.

La cesión entrará en vigencia en octubre de 2033, una vez finalice el actual contrato de concesión, y tendrá un impacto proyectado para las próximas dos décadas.

El concejal José Trocha, ponente del proyecto, explicó que la iniciativa responde a los principios que rigen la prestación de los servicios públicos.

“El servicio público se fundamenta en dos elementos clave, según la Ley 192: la finalidad colectiva y el principio de universalidad, que exigen que todos los ciudadanos tengan acceso, especialmente al agua potable. Es responsabilidad del Distrito y del Concejo garantizar que cada barranquillero cuente con este recurso esencial”, señaló.

La decisión se sustenta en la necesidad de asegurar una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos y del servicio de aseo.

Desde la administración distrital, la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, la secretaria jurídica, Margine Cedeño, y el asesor jurídico de la Alcaldía, Guillermo Acosta, coincidieron en que esta medida permitirá fortalecer la calidad de los servicios públicos y contribuir al bienestar de la ciudadanía.

De acuerdo con la administración, la cesión se apoya en tres pilares estratégicos. En primer lugar, la formalización del uso de la infraestructura mejora el perfil de riesgo financiero de Triple A, facilitando el acceso a créditos con mejores condiciones para ejecutar grandes obras de inversión.

En segundo lugar, la seguridad jurídica a largo plazo permite planificar acciones de mantenimiento y mejoras técnicas con una visión de futuro, reduciendo la incertidumbre contractual.

Finalmente, al ser el Distrito accionista mayoritario, con más del 68 % de participación, los beneficios de esta capitalización se reflejarán directamente en un mejor servicio para los barranquilleros.

La administración distrital reiteró que esta decisión hace parte de su compromiso con el fortalecimiento de lo público, buscando garantizar servicios eficientes, sostenibles y de calidad para la ciudad en el largo plazo.