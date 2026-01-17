El Sistema de Transporte Masivo Transmetro dispuso para este sábado una operación especial para el retorno de todos los asistentes a la Lectura del Bando del Carnaval de Barranquilla, que se realizará en el Estadio Romelio Martínez.

En ese sentido, se habilitarán cinco servicios troncales adicionales de la ruta S1, los cuales partirán desde la estación Joe Arroyo con destino al Portal de Soledad, extendiendo la operación hasta las 3:00 a.m. del domingo 18 de enero.

Los servicios serán despachados en los siguientes horarios:

- 11:00 p.m.

- 12:00 a.m.

- 1:00 a.m.

- 2:00 a.m.

- 3:00 a.m.

Además, estos vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en las estaciones, finalizando su operación en el Portal de Soledad. No recogerán pasajeros en otras estaciones ni tendrán conexión con rutas alimentadoras.

Por otro lado, para los usuarios que no cuenten con tarjeta o requieran recargar su pasaje, la taquilla de la estación Joe Arroyo estará habilitada desde las 10:30 p.m. hasta las 3:00 a.m.

Es importante destacar que durante este sábado, el Sistema operará de manera habitual en sus rutas troncales y alimentadoras desde las 5:00 a.m. hasta las 9:30 p.m. La operación especial iniciará a partir de las 11:00 p.m., con el despacho del primer servicio adicional S1.