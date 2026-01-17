Barranquilla está lista para vibrar con el Carnaval 2026. Así lo confirmaron las autoridades distritales luego de presentar el plan logístico y de seguridad que se pondrá en marcha este sábado debido a la Lectura del Bando.

Se ha dispuesto de toda la capacidad logística del Distrito, con el fin de que barranquilleros y visitantes disfruten con convivencia, goce sano y orden los eventos de precarnaval.

“Los barranquilleros, más que nunca, tenemos que darle ejemplo a Colombia de paz, de cultura, y de progreso, porque en Barranquilla sí se puede, y vamos a disfrutar este Carnaval como disfrutamos la estrella 11 del Junior: en paz y con alegría. Haremos la mejor fiesta, la más linda de Colombia. Que viva nuestro Carnaval y nuestra tradición”, apuntó el alcalde Alejandro Char.

De esta manera, será en el estadio Romelio Martínez en donde se celebrará este 17 de enero uno de los eventos más importantes de las carnestolendas.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia del Distrito, Yesid Turbay, explicó cómo se ha venido afinando la logística para los eventos.

“Hemos venido trabajando de una manera incansable. Se acaba un Carnaval y procedemos a trabajar sobre lo construido; este es el resultado de perfeccionar lo que hemos venido haciendo. Este Bando tiene más de 5 reuniones de articulación en los comités de seguimiento, un consejo de seguridad que realizamos con miras a revisar lo que era el Bando y estos primeros eventos que comenzaron con el partido del Junior, la entrega de boletería (viernes), el Bando y por supuesto el partido entre Junior y Tolima el día domingo”, expresó el funcionario.

Asimismo, agregó que “aquí estamos trabajando 24 horas y tenemos preparado un evento muy especial para que nuestra ciudadanía disfrute desde el mismo momento del ingreso; contamos con tres anillos de seguridad que nos van a permitir tener el mejor de los operativos. Desde el primer momento, la gente va a tener que estar con su boleta en la mano para poder ir pasando lo del tercero al segundo y al primer anillo”.

El plan de acompañamiento logístico de salud contempla 100 socorristas de la Cruz Roja, para primeros auxilios; cuatro ambulancias, tres de atención básica y una medicalizada; un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC) y 12 brigadistas contraincendios.

Por otro lado, el evento contará con un aforo de 18 mil personas y el Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará a las 3:00 de la tarde, posterior a una visita de verificación de recursos humanos y logísticos en el estadio.

Es de anotar que la apertura de puertas será a las 4:00 p. m. Cabe recordar que el ingreso de la zona Norte y VIP será por la carrera 46; la Oriental por la calle 72 y calle 74, y la entrada a palcos por la carrera 44.

Durante la Lectura del Bando, la Alcaldía, por medio de la Secretaría de Salud, estará ofreciendo información preventiva sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y adelantará la entrega de más de 25 mil preservativos a los asistentes.

Plan de seguridad

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Alcaldía, informó que implementaron un robusto dispositivo de seguridad para el evento.

Cabe destacar que la Lectura del Bando contará con un componente humano de 600 hombres y mujeres, quienes estarán desplegados antes, durante y después del espectáculo, con el fin de garantizar la tranquilidad y el disfrute seguro de propios y visitantes.

En ese sentido, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que “hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y operativas para garantizar que la Lectura del Bando se desarrolle en completa normalidad”.

En ese sentido, el uniformado recalcó la invitación “a la ciudadanía a disfrutar esta fiesta con alegría y responsabilidad, acatando las recomendaciones de las autoridades y promoviendo una convivencia segura”.

El plan de seguridad contempla el apoyo de sistemas aéreos remotamente tripulados (drones), que permitirán la vigilancia permanente del escenario y sus alrededores, así como el monitoreo del tráfico vehicular, teniendo en cuenta los cierres viales que están programados.

De igual manera, la Seccional de Tránsito y Transporte efectuará controles vehiculares en los alrededores para garantizar una movilidad segura.

En cuanto a los filtros de ingreso, se realizarán registros y controles estrictos con el objetivo de evitar el ingreso de armas de fuego, estupefacientes, boletas falsas y menores de edad, contribuyendo así a un ambiente seguro para todos los asistentes.

La Policía indicó que todo el dispositivo de seguridad será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de autoridades distritales, organismos de socorro y organizadores del evento, lo que consideran que permitirá una reacción oportuna ante cualquier eventualidad.

Por otro lado, la Mebar aseveró que fortalecerán la presencia policial en sectores comerciales y zonas de alta afluencia; se mantendrá el servicio de drones en zonas priorizadas y continuarán las Caravanas por la Vida en las distintas localidades de la capital del Atlántico.

Finalmente, la institución policial hizo un llamado a la ciudadanía para no excederse en el consumo de licor y llegar temprano al estadio.

También recomendó portar la boleta a la mano; mantenerse hidratado; actuar con tolerancia y respeto; reportar cualquier actividad sospechosa; no conducir bajo los efectos del alcohol y preferir el uso de transporte público, ya que no habrá parqueaderos habilitados en los alrededores del escenario.

Cierres viales

En esta misma línea, la Secretaría distrital de Tránsito y Seguridad Vial anunció cierres viales para este viernes y sábado. Se llevarán a cabo controles de espacio público en los alrededores del estadio y algunos cierres de vías con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y una adecuada circulación vehicular en el sector.

De esta manera, la primera medida regirá en la carrera 44, entre calles 72 y 74, desde el viernes 16 de enero a las 11:00 p. m., y el sábado 17 de enero, desde las 11:00 a.m., en la calle 74 entre carreras 43 y 46, así como en la carrera 44 entre calles 74 y 75, y en la carrera 45 entre calles 74 y 75.

Adicionalmente, se implementará control de acceso en la intersección de la calle 74 con carrera 44.

Por otra parte, como medida alternativa para facilitar la movilidad, se notificó que implementarán –de manera temporal– un cambio a único sentido vial por el día sábado 17 de enero, entre las 11:00 a.m. y las 11:59 p. m., en la calle 75 desde la carrera 43 hasta la carrera 48, la cual operará exclusivamente en sentido sur–norte.

La secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, reiteró la importancia de la corresponsabilidad ciudadana.

“Nuestro alcalde Alejandro Char nos ha pedido que trabajemos articuladamente para garantizar una movilidad segura durante la Lectura del Bando. Invitamos a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos, respetar los cierres viales y acatar las indicaciones de las autoridades para disfrutar de esta celebración de manera ordenada y segura”, indicó la líder de esta dependencia.

Alerta amarilla

Para afrontar la presente temporada de pre y Carnaval, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Salud, emitió la resolución No. 001 de 2026 declarando la alerta amarilla desde las 6:00 de la tarde del jueves 15 de enero hasta el Miércoles de Ceniza.

La Secretaría de Salud anunció que realizará acciones de inspección, vigilancia y control en los sitios donde se expenden licores y alimentos, así como también, jornadas de prevención y orientación en cuidado de la salud a los asistentes a los eventos masivos, empezando este fin de semana con la Lectura del Bando y la Coronación de los reyes del Carnaval de los Niños.

Todas las instituciones de salud, públicas, privadas y mixtas—así como las entidades que presten el servicio de traslado de pacientes— estarán articuladas con el Centro Regulador de Urgencias Distrital (CRUE) para notificar los casos de interés en salud pública.

Finalmente, se recalcó que los servicios de atención en salud que ofertan las IPS deben estar garantizados durante el tiempo que se desarrolle la contingencia, en cada una de las actividades programadas en precarnaval y Carnaval.

Largas filas para acceder a las boletas gratuitas para el evento

Desde las 6:00 p. m. del jueves, varias personas llegaron a las afueras del estadio Romelio Martínez con la expectativa de conseguir una de las mil entradas habilitadas para el público. La fila se extendió varias cuadras antes del inicio de la jornada de entrega, programada para las 9:00 a. m., que tenía una serie de requisitos: la entrega sería por orden de llegada y un máximo de dos boletas por persona, presentando la cédula de ciudadanía.

Raúl González, uno de los primeros en la fila, contó que llegó desde las 4:00 a. m. y que el movimiento fue intenso desde temprano. “Cuando llegué, la fila ya estaba larga. El año pasado a esta hora ya se habían acabado las boletas, pero todavía tenemos fe”, expresó.

Durante la jornada, Juan José Jaramillo, director del Carnaval, destacó que el evento es el resultado de varios meses de trabajo articulado.

“Esto no es de un día para otro. Es el resultado de más de cinco meses de trabajo. Nuestra reina Michelle ha venido ensayando un gran espectáculo con más de 700 bailarines en escena, un equipo interdisciplinario y grandes invitados. Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto con el Distrito, la Policía y todas las dependencias que están listas para que la noche salga como esperamos”, afirmó.