El Sistema de Transporte Masivo Transmetro dispondrá de servicios adicionales en la troncal para el retorno de ciudadanos a las estaciones Murillo y Olaya Herrera tras la final de la superliga Betplay Junior vs Santa Fe, que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla este jueves.

Los servicios serán despachados desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte, de acuerdo con la demanda de pasajeros.

Estos vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en todas las estaciones hasta llegar a Joe Arroyo, donde finalizan su recorrido. No tendrán conexión con rutas alimentadoras y no recogerán pasajeros en otras estaciones.

A su vez, la estación Joe Arroyo contará con acompañamiento de la Policía Metropolitana durante la llegada de los servicios adicionales. A su vez, en este punto, estarán disponibles taxis para facilitar la movilidad de los usuarios que requieran este servicio.

Para aquellas personas que no dispongan de Tarjetas Transmetro o que necesiten recargar su pasaje, la taquilla de la estación Joaquín Barrios Polo estará habilitada hasta el despacho del último servicio adicional.

Es importante resaltar que el Sistema operará de manera habitual en sus rutas troncales y alimentadoras de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., luego de esta hora se inicia la operación especial de los servicios adicionales por el encuentro deportivo.

Cabe destacar que el Estadio Metropolitano no dispondrá de servicio de parqueaderos. Por tal motivo, Transmetro invita a los asistentes al encuentro deportivo a movilizarse en transporte público, como una alternativa sostenible y eficiente, para optimizar los tiempos de desplazamiento.