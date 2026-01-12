Continúan las reacciones en Barranquilla y en el resto del país por la posibilidad del traslado intramural de los máximos cabecillas de Jorge Díaz, alias ‘Castor’ y jefe de Los Costeños; y Digno Palomino, jefe de Los Pepes, a la ciudad.

El presidente del Concejo de Barranquilla del 2026, Mauricio Villafañez Jabba, expresó a través de X su preocupación por este posible hecho y rechazó la falta de coordinación por parte de las autoridades nacionales.

“Rechazamos la falta de coordinación y participación que no le han dado a los mandatarios ante una decisión tan importante, que pone en riesgo la seguridad de nosotros, los barranquilleros”, manifestó.

El mandatario del órgano legislativo distrital exigió respuestas y medidas concretas que garanticen la seguridad de la ciudad, pues afirmó que el Gobierno está “irrespetando el derecho a la tranquilidad de nuestras familias barranquilleras y atlanticenses”.

“La seguridad de Barranquilla no se negocia. Exigimos respeto por nuestra ciudad y sus habitantes. Todo nuestro apoyo a la administración del alcalde @AlejandroChar por su firme posición en defensa de la seguridad y la tranquilidad de Barranquilla. Juntos, seguiremos trabajando por una ciudad segura y en paz”, finalizó.

Posición de la Alcaldía de Barranquilla

Es de recordar que, también por medio de una publicación en su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, criticó la decisión tomada por el Gobierno nacional de trasladar a cárceles del Atlántico a Jorge Díaz, alias Castor y jefe de Los Costeños; y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.

“Increíble el actuar del Gobierno nacional En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, se lee en mensaje del alcalde Char.