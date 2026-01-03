El Gran Malecón cerró el mes de diciembre de 2025 con una cifra histórica: más de un millón de visitantes recorrieron sus más de cinco kilómetros de espacio público, consolidándolo como el principal punto de encuentro de la ciudad y uno de los mayores atractivos turísticos del Caribe colombiano.

Lejos de disminuir, el flujo de personas se ha mantenido durante los primeros días de enero, con presencia constante de barranquilleros y visitantes de diferentes regiones del país.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía de Barranquilla, durante diciembre se registraron jornadas de alta afluencia, especialmente en fechas como el Día de las Velitas, Navidad y Año Nuevo.

En total, más de 1.2 millones de personas eligieron el Gran Malecón para caminar, compartir en familia y disfrutar de su oferta recreativa, cultural y gastronómica frente al río Magdalena, marcando el mayor registro de visitantes en la historia del lugar para esta época del año.

Uno de los principales factores que impulsó este comportamiento fue la combinación de espacios abiertos, alumbrado, actividades recreodeportivas y la presencia de atractivos icónicos que identifican al Malecón. Monumentos como las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, la Aleta del Tiburón, el Riobús Karakalí y, más recientemente, la Luna del Río, se han convertido en puntos obligados para quienes llegan por primera vez a la ciudad.

Los visitantes han destacado precisamente esa variedad de experiencias. Over Levy, quien llegó desde Santa Marta junto a su familia de Arauca, aseguró que el Malecón refleja la transformación urbana de Barranquilla.

“La ciudad está muy bonita y muy transformada. Es lógico que tanta gente venga, porque aquí hay espacios para compartir en familia y disfrutar con tranquilidad”, afirmó.

Desde otras regiones del país, la percepción es similar. Valeria Cáceres, visitante proveniente de Cúcuta, resaltó el ambiente y los monumentos del recorrido. “Todo es espectacular, es una ciudad tranquila, grande, llena de colores. Los monumentos llaman mucho la atención y hacen que uno quiera caminar y conocer cada espacio”, expresó tras visitar la Ventana al Mundo y la Aleta del Tiburón.

La Luna del Río, inaugurada en diciembre, se ha sumado rápidamente a los planes preferidos. Su impacto visual y el entorno que la rodea han atraído tanto a quienes se animan a subir como a quienes simplemente la observan desde el Malecón. Para Liliana Gámes, visitante frecuente, este nuevo atractivo refuerza la imagen de progreso de la ciudad. “Se nota que Barranquilla está moderna y organizada. El Malecón es un lugar para caminar, disfrutar y volver”, comentó.

Más allá de las cifras, el ambiente y la experiencia ciudadana son claves en la preferencia por este espacio. José Triana, visitante de Bogotá, destacó la hospitalidad y el orden del lugar. “El ambiente es excelente y la gente es muy amable. Esto es un patrimonio que hay que cuidar, porque no en todas las ciudades se encuentran espacios así de bien organizados”, señaló.

El comportamiento registrado en diciembre y comienzos de enero confirma que el Gran Malecón no es solo un escenario de fechas especiales, sino un espacio vivo que mantiene una alta afluencia durante todo el año. Su conexión con el río Magdalena, la oferta cultural y recreativa, y la constante incorporación de nuevos atractivos lo consolidan como uno de los principales motores turísticos y sociales de la ciudad.

“Este es un punto de encuentro que nos llena de orgullo y demuestra que Barranquilla se vive, se siente y se comparte con todos”, destacó el alcalde Alejandro Char tras celebrar este hito en sus redes sociales.

Con este comportamiento, el Gran Malecón se consolida no solo como un atractivo turístico de alto impacto, sino como un espacio que dinamiza la economía, fortalece la identidad urbana y promueve el encuentro ciudadano, confirmando que caminar junto al río Magdalena se ha convertido en una de las experiencias más representativas y valoradas de Barranquilla al iniciar el año.

“No nos cansaremos de hacer de este lugar el predilecto de todos brindando más experiencias y actividades para que lo visiten una y otra y otra y otra vez”, cerró el alcalde Char.