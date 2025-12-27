Los resultados de la gestión adelantada durante 2025 por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico evidenciaron avances significativos, consolidando al departamento como un referente nacional.

Durante esta vigencia, la Gobernación priorizó inversiones estratégicas, la ejecución de obras de alto impacto social y un modelo de planeación que permitió cerrar brechas históricas entre las zonas urbanas y rurales, garantizando mejores condiciones de salud, dignidad y bienestar para miles de familias.

Entre los proyectos más destacados se encuentra el Acueducto Regional del Norte, con una inversión de $198.314 millones, consolidado como la obra estructural más importante en materia de agua potable para el departamento.

Esta infraestructura estratégica garantizará el abastecimiento continuo y de calidad a múltiples municipios y corregimientos del norte del Atlántico y la zona costera, fortalecerá la seguridad hídrica y reducirá la dependencia de fuentes locales vulnerables.

En las zonas rurales, varios corregimientos lograron por primera vez contar con cobertura de agua potable, marcando un hito para comunidades que durante años dependieron de pozos, jagüeyes, carrotanques o fuentes no aptas para el consumo humano.

En este frente, la administración departamental ejecuta actualmente una inversión de $303.701 millones en proyectos de agua potable y saneamiento básico en todo el territorio.

La llegada del agua a los hogares ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de estas comunidades, mejorando las condiciones de salubridad y bienestar de miles de familias rurales.

Cabe destacar que, durante 2025, el Plan Departamental de Agua (PDA) del Atlántico fue reconocido a nivel nacional como el mejor del país por su eficiencia, planeación y ejecución integral.

Durante esta vigencia, el Plan se consolidó como un modelo de gestión que articula inversión, operación, control y sostenibilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

El departamento avanzó con nuevas inversiones y reafirma su liderazgo nacional en acceso al agua potable y saneamiento básico, con impactos reales en cobertura, calidad del servicio y bienestar social.

En materia de saneamiento básico, la Gobernación del Atlántico ejecuta actualmente inversiones por $114.580 millones que reafirman su compromiso con soluciones integrales para proteger la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de las comunidades.

Reacciones

El impacto de las obras de saneamiento básico se refleja de manera directa en las comunidades beneficiadas.

En el municipio de Soledad, el proyecto de mejoramiento y aumento de cobertura de alcantarillado en seis barrios marcó un renacer esperanzador para cientos de familias.

Micaela García, líder comunal del barrio Altos de la Metro y parte de la red Guardianes del Agua de la Gobernación del Atlántico, destacó cómo estas intervenciones dignifican la vida comunitaria.

“Con los proyectos que ha llevado la Gobernación del Atlántico se han dignificado nuestras vidas. Hoy dejamos de ver correr aguas servidas por las calles y los arroyos, aguas con malos olores que afectaban nuestra salud. Ahora tendremos una comunidad más sana, limpia y un barrio más bonito”, aseguró.

La guardiana del agua resaltó que durante años su sector careció de un sistema adecuado de alcantarillado y que hoy la realidad es distinta.

Desde las comunidades beneficiadas, el impacto de estas obras se traduce en cambios reales al erradicar focos de contaminación, reducir enfermedades y devolver tranquilidad a las familias.

Con estos resultados, la administración de Eduardo Verano ratifica que el agua potable y el saneamiento básico son ejes fundamentales de su apuesta por el desarrollo social, la equidad territorial y el bienestar de todos los atlanticenses.