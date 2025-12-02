La reciente salida del valduparense Fredys Socarrás del cargo de agente interventor de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) ha generado todo tipo de reacciones que van desde la preocupación por los destinos de la entidad, hasta cartas y pedidos al presidente de la República para que impulse el reintegro del funcionario.

El pasado sábado, una comisión de la Superintendencia de Salud llegó hasta las oficinas administrativas de la ESE UNA con el objetivo de notificarle a Socarrás que había sido removido del cargo y que en su reemplazo fue nombrada la profesional Maryury Diaz Céspedes.

La noticia corrió como pólvora entre los pasillos y pronto los empleados fijaron su molestia y desacuerdo por la decisión tomada.

Este lunes, un grupo de trabajadores se citó en las oficinas administrativas para respaldar a Socarrás, quien apenas suma poco más de tres meses en el cargo, y tratar de mandar un mensaje a la Superintendencia.

Al final, esta actividad se vio suspendida porque Socarrás se encuentra en Bogotá y no podrá llegar sino hasta este martes a la ciudad, para proceder a la entrega del puesto y hacer un proceso de empalme con la nueva interventora.

Carta al presidente

El Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA (Sintrauna) envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, donde le pide revise los criterios que llevaron al cambio del interventor y al mismo tiempo solicitaron el regreso al cargo de Freddys Socarrás.

En la misiva, el sindicato manifestó su “profunda preocupación por la decisión reciente de terminar de manera intempestiva e inmediata, el contrato del gerente interventor de nuestra institución”.

Desde el sindicato también resaltaron que “esta medida, adoptada sin previo aviso ni justificación clara, ha generado un impacto significativo en la gestión institucional, afectando el bienestar de nuestros usuarios, el clima laboral y el avance de las mejoras administrativas implementadas con dedicación para el avance institucional”.

Es por eso que han pedido, de forma enfática, “que se revisen los criterios técnicos y jurídicos que dieron lugar a la decisión de terminación del contrato”.

Inquietudes en el ambiente

EL HERALDO consultó con especialistas en temas de administración pública frente al actual panorama de la ESE UNA y señalaron que la situación ha dejado muchas dudas en el ambiente.

“No resulta fácil hacer una evaluación objetiva de la labor de Fredys Socarrás como interventor de la ESE UNA, pues su permanencia solo fue de tres meses y nunca hubo un informe público de esa gestión, cómo los soportes correspondientes y que además hubiese sido validado por la Superintendencia Nacional de Salud, que fue la entidad que lo designó allí pero que también lo removió del cargo”, apuntaron.

Señalaron que ante la falta de información, lo mejor es esperar para sacar las conclusiones más acertadas sobre su corta gestión de tres meses.

“Los resultados de su gestión se verán en el informe financiero del trimestre correspondiente y en el de la anualidad debidamente certificados la autoridad correspondiente, antes no podrá opinarse al respecto”, cerraron.

Cabe recordar que la ESE UNA fue intervenida ante una aguda crisis financiera.