La empresa Triple A informó que desde las primeras horas de este domingo un equipo de operarios trabaja en la reparación de una fuga que afecta el suministro de agua en los barrios Las Tres Avemarías, Villa Carolina y Paraíso.

El daño se registró bajo el pavimento en una tubería de 12 pulgadas ubicada en la calle 79, entre carreras 53 y 66, en el norte de Barranquilla.

La compañía indicó que las labores avanzan sin contratiempos y que, una vez finalice la reparación —estimada para las 3:00 de la tarde—, iniciará el restablecimiento progresivo del servicio.