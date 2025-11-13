En una sesión extraordinaria, que se desarrolla en el piso 11 de la Gobernación del Atlántico, los consejeros y delegados del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico (CSU) analizan la mañana de este jueves la actual situación del alma mater.

Al mismo han sido invitados líderes estudiantiles, quienes aportarán su visión de lo que está sucediendo al interior del centro de estudios superiores.

Al tiempo, a las afueras del edificio de la Gobernación, un grupo de estudiantes inician una concentración pacífica, para presionar la renuncia del actual rector Leyton Barrios.

Ari Marcela Saravia, estudiante de la Universidad del Atlántico, del programa Historia en cuarto semestre, es una de las que asiste a la concentración: “Pues digamos que hoy nos encontramos en esta movilización y plantón pacífico para exigir la salida del rector ilegítimo. En estos últimos días, las diferentes facultades de la universidad nos hemos declarado en paro indefinido hasta que se reconozca la salida de este rector que no nos representa y además no cumple con los estatutos de la universidad”.

Por el momento, la jornada se desarrolla con tranquilidad. Mientras, que se avanza en la reunión donde ya algunos de los representantes de estudiantes han ingresado para exponer sus puntos de vista.

Algunos de los presentes hacen son representantes de la Defensoría Regional del Pueblo y de las personerías distrital de Barranquilla, Puerto Colombia, Sabanalarga y Suan, así como también fueron invitados los delegados de los distintos sindicatos del alma mater.