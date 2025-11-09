Durante su llegada a la Cumbre Celac-UE, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que habrá reuniones con la cancillería de Venezuela para tramitar la posible llegada de detenidos colombianos en el país vecino durante las elecciones del año anterior.

“Nosotros seguimos trabajando para la liberación de los colombianos retenidos en Venezuela, hace unos 10 días hubo una liberación de 18 colombianos, y de un policía ecuatoriano; tendremos una bilateral con el canciller de Venezuela para hablar sobre este tema y otros”, dijo.

También, aprovechó para rechazar todo tipo de guerra en el pacifico.

“Creemos en la soberanía de los territorios y en las grandes apuestas de los países de América latina. Vamos a dialogar bastante sobre el tema y sobre transición energética”, comentó.

Aclaró que el día de hoy saldrá un acuerdo sobre este tema de los colombianos detenidos en Venezuela.