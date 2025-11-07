En un limbo se encuentra la licitación que contemplaba obras de mejoramiento en el tramo Los Campanos–Sabanalarga, cuyo presupuesto oficial superaba los $71.900 millones.

Por su parte el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa confirmó que se revisará la licitación del proyecto vial en Sabanalarga, luego de que la Procuraduría prendiera las alarmas sobre irregularidades, las cuales obligaron a la administración departamental a revocar el proceso.

Sobre si se mantendrá el presupuesto de 71.900 millones o habrá ajustes en el monto de la de la licitación, Verano subrayó que la prioridad ahora será garantizar la transparencia y la legalidad del proceso “ hay que ver exactamente qué fue lo que pasó para tratar de salvar esa licitación porque el proceso no dura seis meses más, por lo menos”.

Referente a los hallazgos de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública sobre inconsistencias en los pliegos, entre ellas la falta de actualización con la Ley 2479 de 2025, el gobernador manifestó que “hay algunos inconvenientes y tenemos entonces que de acuerdo a las instrucciones que nos han dado, tendríamos que volverlo a hacer toda una vez.”

