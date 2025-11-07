Durante una visita de inspección que realizó el alcalde Alejandro Char luego de la llegada de las cabinas que completan el circuito, el mandatario anunció que están listos los tres aros que conforman la rueda Luna del Río y que los barranquilleros están cada vez más cerca de conocer esta esperada obra.

“Nuestra Luna del Río está quedando de ensueño. Los tres aros que la conforman ya están listos. Ahora comienza el ensamble de las cabinas, esas que muy pronto elevarán a barranquilleros y visitantes para mirar, desde el cielo y con el río Magdalena como testigo, lo hermosa que está Barranquilla. Cada vez está más cerca el momento en que la Luna del Río encenderá su magia y nos regalará una nueva forma de ver nuestra ciudad: más viva y a otro nivel”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario distrital detalló que Luna del Río está totalmente armada y tiene un total de 65 metros de diámetro. Además, cuenta con 44 cabinas climatizadas con aire acondicionado y una panorámica de 360. Por otro lado, indicó que este viernes iniciaron con el ensamblado de los ganchos.

“Quería felicitar a la firma que está armando esto. Está espectacular, esto es increíble, en tiempo récord se hizo, se armó en días. Ya llegaron las cabinas donde va a estar la gente, los niños, la familia. Hoy empiezan el ensamblado de los ganchos, las cogen y las llevan a cada uno de sus puntos. Son 44 cabinas climatizadas, con aire acondicionado, una panorámica 360 como pueden ver”, detalló el jefe del Distrito.

Es de resaltar que el alcalde aseguró que la infraestructura se encuentra en sus últimos momentos de instalación y que en los primeros días de diciembre estaría disponible.

“Ya estamos en los últimos momentos de la instalación, esperemos que ahorita en los primeros días de diciembre pueda estar al servicio de todos los colombianos y el mundo que quiere conocer a Barranquilla”, afirmó el alcalde Char.

Finalmente, manifestó que la rueda promete ser un ícono que impulse el turismo y la economía de la ciudad.

“Barranquilla se convertirá en un lugar turístico, una atracción única porque tenerla aquí frente al Río Grande de la Magdalena, de un lado la ciudad. No nos queremos imaginar las colas de gente queriendo llegar a Barranquilla para pasar un rato muy especial”, culminó el alcalde.