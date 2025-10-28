Tras la designación de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, los ánimos se han caldeado en las últimas horas entre algunos sectores de la alma mater debido a toda la controversia y posibles irregularidades dentro del proceso.

Inclusive, dentro de algunas facultades ya se maneja la idea de ir a un paro indefinido a manera de protesta por los hechos ocurridos.

Ante este panorama, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano dio a conocer a EL HERALDO que se abrirán los espacios de diálogo que sean necesarios para generar un ambiente de armonía en la institución.

“Yo creo que en el proceso de elección del nuevo rector se consideró todo lo que piensa la misma comunidad. Entonces, la idea es que empecemos ahora entre todos a construir un ambiente de tranquilidad, de armonía, para que la universidad se dedique a lo que se tiene que dedicar, así que con mucho gusto conversaremos con los estudiantes y hablaremos con todos los estamentos de la universidad que sean necesarios”, declaró.

En ese sentido, mencionó que: “se hizo un llamado al doctor Leyton Barrios como rector posesionado para que nos ayude con todos esos acercamientos y que los estudiantes puedan resolver sus inquietudes”.

Además, el mandatario fue enfático en que: “tenemos un objetivo claro, y es convertir a Uniatlántico en un gran centro académico, científico y de mayor número de carreras en el Caribe; especialmente en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, que sería un nuevo reto, aprovechando al máximo todo lo que tenemos en materia de biología y de química”.

Así las cosas, Verano resaltó que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr que Uniatlantico sea un referente a nivel mundial.

“Hay mucho por hacer, mucho por construir y también por agrandar la universidad y en eso estamos trabajando, como presidente del Consejo estoy comprometido con el progreso de esta institución”, recalcó.