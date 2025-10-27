La Universidad del Norte informa que el martes 28 de octubre, a partir de las 2:30 p.m., se realizará un simulacro de incendio estructural en el Edificio Mario Santo Domingo (Bloque J), específicamente en una de las bodegas de almacenamiento de insumos o mobiliario. Esta actividad hace parte del Plan Maestro de Gestión de Riesgos, Manejo de Emergencias, Contingencias y Continuidad del Negocio, cuyo propósito es fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias dentro del campus.

Durante el ejercicio, todos los participantes deberán seguir las instrucciones de los brigadistas, del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y las indicaciones emitidas a través del sistema de alarma y notificación masiva.

En el simulacro podrán participar personal administrativo, docente, contratistas, personal de vigilancia, la comunidad estudiantil y evaluadores externos pertenecientes a instituciones educativas cercanas y al sector empresarial.

Se solicita a los participantes atender cuidadosamente las indicaciones de los coordinadores de evacuación y brigadistas. Al utilizar las escaleras, se debe descender por el lado derecho. Además, se recomienda que las mujeres embarazadas no participen en la evacuación y permanezcan en sus oficinas. Se sugiere, igualmente, informar a familiares sobre la realización del simulacro, con el fin de evitar alarmas innecesarias.

Durante el desarrollo del ejercicio, se generará humo simulado, por lo que se invita a no compartir imágenes o videos que puedan causar desinformación o preocupación entre la comunidad universitaria o entidades vecinas.

El punto de encuentro establecido será el acceso del Edificio de Ingenierías (Bloque K). Por razones de movilización de personal de apoyo y vehículos de emergencia, las puertas 11 y 11B permanecerán cerradas mientras se realiza la actividad.

La Universidad agradece la colaboración de toda la comunidad universitaria para el desarrollo exitoso de este ejercicio preventivo, que contribuye al fortalecimiento de la cultura de la prevención y la seguridad en el campus.