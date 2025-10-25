En Barranquilla la venta de vivienda ha tenido un crecimiento del 24 %, lo que posiciona a la ciudad por encima del promedio nacional que se encuentra en un 12 %. Según el alcalde Alejandro Char, quien participó este viernes en el Congreso de Camacol, no hay una fórmula secreta para lograr esta dinámica, pero resaltó la importancia que ha tenido salir a las calles para reducir las brechas de desigualdad.

“Barranquilla asumió el rol que tenía el país con el subsidio Mi Casa Ya, vimos que estaba muriendo por la falta de apoyo y teníamos que hacernos cargo de nuestra gente, así creamos un proyecto que se llama Mi Techo Propio, donde entregamos subsidios hasta por $52 millones para que la gente con menores recursos pueda adquirir una vivienda desde una cierta mínima inicial de $400 mil”, destacó.

En esa misma línea, sostuvo: “Nosotros aquí en Barranquilla hemos visto lo que es construir barrios informales a barrios formalizados con todos sus servicios, pavimentación y todo lo que implica, entonces nos propusimos poner el presupuesto que fuera para lograr esto. Inclusive, el impacto es grande porque Barranquilla era en los 60 puras invasiones y ahora las industrias están detrás de la gente para construir viviendas”.

Char fue enfático en que “gran parte de la informalidad no solo se acaba con vivienda nueva, sino que también con mejoramientos de vivienda, estamos llevando nuestro programa distrital donde se ha invertido medio billón de pesos para que todos tengan vivienda digna y eso lo que hace es crear complejos urbanísticos”.

Además, comentó que siente que Colombia tiene que hacer lo que está haciendo Barranquilla. “Vamos a generar cerca de 3 billones de pesos para que la ciudad se beneficie y crezca”.

De esta manera, el mandatario distrital hizo un llamado a los demás alcaldes del país para priorizar los programas de vivienda.

“La construcción permite mucho empleo y que la gente tenga condiciones dignas, el sector privado nos está dando todas las posibilidades para crecer”, dijo.

El progreso de la ciudad

El alcalde Alejandro Char puso de presente en el Congreso de Camacol que B/quilla produce resultados positivos independientemente a la situación del país.

“Cuando llegué en mi primera administración en el 2007 recibimos una recaudación de $180 mil millones entre predial e ICA, y unos años después estamos recaudando $800 mil millones en predial y $1.4 billones en industria y comercio, lo que quiere decir que esta es la ciudad per cápita donde más se recauda impuestos en Colombia”.