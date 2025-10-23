La Gobernación del Atlántico anunció el pago correspondiente al subsidio de transporte universitario a través del cual se beneficiarán los 3.384 jóvenes que hacen parte del programa desde su inicio y otros 366 nuevos cupos de estudiantes que cursan estudios en instituciones de educación superior.

El gobernador Eduardo Verano confirmó la ampliación del programa es con el objetivo de seguir fortaleciendo la permanencia académica y garantizar que más jóvenes puedan continuar sus estudios sin que los costos de transporte sean una barrera.

“Creemos en nuestros jóvenes y en su potencial. Cumplimos lo establecido en el plan de desarrollo estimulando a quienes se esfuerzan por salir adelante a través del estudio”, expresó Verano.

Con una inversión superior a $1.525 millones de pesos, el subsidio cubre hasta el 40 % del valor del transporte correspondiente a 2 trayectos durante 75 días del semestre universitario para jóvenes que se desplazan desde distintos municipios hacia Barranquilla y otras sedes universitarias del Atlántico.

“El propósito de este subsidio es que ningún joven del Atlántico deje de estudiar por falta de recursos para transportarse. Hemos cumplido con los giros correspondientes y seguimos ampliando la cobertura porque la educación es el motor de la equidad y del desarrollo”, aseveró.

El mandatario señaló que los estudiantes beneficiados deben revisar su correo electrónico para verificar el estado de su subsidio y a los que no se le haga efectivo deben subsanar los inconvenientes que tengan.

El programa, liderado por la Gerencia de Capital Social y apoyado por la Consejería para la Educación Superior, hace parte de la política pública ‘Jóvenes para el Mundo’, una estrategia integral que busca reducir la deserción universitaria y facilitar la movilidad diaria de los estudiantes hacia sus instituciones educativas.

La gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico, Karina Llanos, destacó que la ampliación de cupos responde al compromiso de la administración departamental con la equidad territorial y la inclusión educativa.

“El proceso culmina con la ampliación de cupos que permitirán beneficiar a más jóvenes del departamento. Esta etapa se desarrolló bajo criterios de equidad, garantizando la participación de estudiantes de todos los municipios. Los nuevos beneficiarios fueron seleccionados dentro del listado de postulaciones iniciales que cumplieron con los requisitos establecidos en el manual operativo del programa”, explicó la funcionaria.

El subsidio será transferido a las cuentas bancarias preinscritas por los estudiantes en dos desembolsos iguales, el segundo de los cuales se realizará antes de finalizar el año 2025.

El listado completo de beneficiarios está disponible en la página web oficial: www.atlantico.gov.co