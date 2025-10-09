El deporte en Barranquilla tomará un lugar importante este fin de semana con la realización de El Gran Fondito Mariana Pajón 2025, un festival que combina ciclismo, patinaje y running infantil, diseñado para niños y niñas entre los 2 y 14 años de edad.

Le puede interesar: Distrito empieza obras de recuperación vial en el barrio Las Malvinas

Este gran evento se desarrollará los días 11 y 12 de octubre de 2025 en el Gran Malecón, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, impulsar la formación deportiva desde la infancia y acercar a los más pequeños al deporte de una manera divertida e inclusiva.

Cabe resaltar que dicho festival fue creado en el 2023, bajo el liderazgo de la triple medallista olímpica Mariana Pajón. El Gran Fondito se ha consolidado como un espacio en el que los niños disfrutan de competencias deportivas, recreativas y competitivas, espectáculos, juegos, atracciones, gastronomía, invitados especiales y muchas sorpresas más.

Las competencias estarán organizadas por edad y tipo de bicicleta o patín, garantizando una experiencia segura y justa para todos los participantes. Todos los niños reciben una medalla de participación y trofeo a los tres primeros por categoría.

Competencias del evento

Las competencias estarán organizadas por edad y tipo de bicicleta o patín, garantizando una experiencia segura y justa para todos los participantes. Todos los niños reciben una medalla de participación y trofeo a los tres primeros por categoría.

De esta forma, están las categorías de ciclismo: este deporte fundador del evento le da la bienvenida a niños y niñas en cualquier tipo de bici, ya sea de balance (push bikes), BMX, MTB, ruta o, incluso, bicis con rueditas de apoyo, todos los niveles de formación son bienvenidos.

También está el patinaje, el cual está abierto a niños y niñas en patines recreativos o profesionales, sin importar su experiencia.

Por otro lado, está el running, el cual llega por primera vez en El Gran Fondito, en donde los niños y niñas podrán disfrutar de una carrera en el Gran Malecón con diferentes distancias según la edad.

Es de destacar que con la inscripción cada deportista recibe un kit oficial de competencia: morral, jersey, portanúmero con chip de cronometraje, medias del poder de Mariana Pajón, obsequios de patrocinadores, stickers y diploma digital.

Otros detalles del festival

La entidad organizadora informó que todos los niños y niñas están protegidos bajo una póliza de seguro. Además, también podrán descargar sus fotografías profesionales de la competencia, usar el parqueadero seguro para bicicletas, recibir asistencia técnica, hidratación, acceso al museo de Mariana Pajón y participar en las rifas y concursos que el evento tiene preparados.

Además: Distrito abre licitación para las obras de ampliación y remodelación del Metropolitano: inversión será de $180 mil millones

Asimismo, cada deportista puede ingresar hasta con 4 acompañantes que podrán disfrutar de los shows, atracciones, espectáculos, juegos, gastronomía, invitados especiales y demás espacios del Gran Fondito tiene preparadas.

Finalmente, las familias de Barranquilla que no estén inscritas en el evento también podrán acceder a todas las atracciones del evento, pues cuentan con taquilla al ingreso por día y por fin de semana.

En caso de requerir más información, puede contactarse a través de los canales en Instagram @granfondito; en el sitio web: www.granfondito.com, y en Telegram y línea de servicio al cliente por WhatsApp: +57 315 3729466.