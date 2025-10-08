La Alcaldía de Baranoa se prepara para una nueva versión de una de las ferias gastronómicas más importantes del departamento: la vigésima segunda edición del Festival del Chicharrón.

Este evento es organizado por la Asociación de Hacedores del Chicharrón de Baranoa, presidida por Milena Navarro, y se realizará del 11 al 13 de octubre en el corredor gastronómico del barrio 20 de julio.

El alcalde Edinson Palma destacó el crecimiento del festival, puesto que este año participarán 31 hacedores, frente a 23 del año anterior. Asimismo, la administración municipal informó que se preparó un plan de contingencia para garantizar la seguridad y la movilidad de los comensales.

“Es un festival que congrega a un gran número de personas del departamento y del país. Desde la Alcaldía hemos dispuesto un plan de contingencia con la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el sector del corredor gastronómico; habrá presencia de la Policía Nacional y del Ejército para garantizar la seguridad de los asistentes. Junto a la policía, el Instituto de Tránsito del Atlántico y los organismos de socorro, trabajarán de manera coordinada para que el festival transcurra en completa tranquilidad y los comensales puedan disfrutar en familia del mejor chicharrón; que nadie se vaya sin probarlo”, expresó el mandatario.

En esta misma línea, puso de presente que se dispondrán más zonas de parqueo para mayor comodidad de los visitantes.

Por otro lado, informaron que el festival aspira a superar los $800 millones en ventas, beneficiando directamente e indirectamente a muchas personas, como mototaxistas, motocicarristas, vendedores informales y artesanos.

Actividades del magno evento

Este año continúa la segunda versión del plato innovador, iniciativa de la gestora social, Julia Durán, destinada a incentivar la creatividad de los hacedores en la preparación de platos nuevos y exóticos a base de chicharrón.

Se establecieron dos categorías: gran vendedor y mediano vendedor, en las que estarán participando más de 16 restaurantes. El primer puesto en ambas categorías ganará $1.800 millones y el segundo lugar $900.000.

Por otra parte, también se le rendirá homenaje a Jorge y Daniel Ariza, pioneros de la gastronomía baranoera, cuyo legado se remonta a su padre Daniel Ariza, quien desde 1992 inició la venta de chicharrones por pedido y luego abrió su negocio en la finca Los Ariza, ubicada a pocos metros de la entrada a Baranoa.

“Este fin de semana con puente festivo a bordo, la cita es en Baranoa, donde el sabor y la tradición se celebran juntos, los visitantes comprobaran por qué el chicharrón en el Corazón Alegre del Atlántico es el mejor, más crujiente y jugoso”, expresó la administración en el comunicado emitido.