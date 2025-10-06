Desde el barrio Centro 1, la Alcaldía de Puerto Colombia dio inicio a las obras de recuperación de la malla vial del municipio, que pretenden garantizar una movilidad segura a todos los vecinos y actores viales.

En este primer sector del territorio porteño, el programa Obras para el Progreso intervendrá 80 metros lineales, con andenes y bordillos de la calle 4 entre carreras 8 y 9.

Según el alcalde Plinio Cedeño, esta es una obra que la comunidad esperaba desde hace mucho tiempo.

“Continuamos con la recuperación de la malla vial de nuestro territorio, y hoy desde el barrio Centro 1 exactamente en lo que conocemos como el sector de Cafam, empezamos con el cierre de vía para la remoción de las placas en mal estado. Esta es una obra que por muchos años la comunidad del sector esperó y ya es una realidad”, manifestó el alcalde Plinio Cedeño Gómez.

Por su parte, Hermes Maury Barreto, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Centro 1, agradeció en nombre de toda la comunidad esta importante intervención, la cual además de mejorar la movilidad permite que los locales del sector tengan un acceso seguro y digno.

“Nuestro alcalde se puso la camiseta por esta calle que tanto lo necesitaba, estamos muy complacidos por esta obra y sé que pronto estaremos en su inauguración. Gracias a nuestro alcalde Plinio Cedeño por hacer realidad este compromiso”, detalló Hermes Maury.