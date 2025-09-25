Dignificar a las comunidades, conectarlos con el desarrollo de Barranquilla y valorizar sus hogares, es lo que logra la Administración del alcalde Alejandro Char con cada nueva obra que entrega en la ciudad.

En esta ocasión, el mandatario distrital entregó nuevos tramos viales en El Bosque y Los Trupillos, así como un parque para seguir promoviendo más espacios recuperados para el encuentro de las familias.

“¡Más vías y parques para nuestra gente querida de Los Trupillos y El Bosque! Entregamos 450 metros lineales de vía en el barrio Los Trupillos. La comunidad le dice adiós al polvo y al barro, y ahora disfruta de dos calles completamente pavimentadas, con reposición de redes de acueducto, alcantarillado, bordillos y andenes en la calle 28 entre carrera 20 y 21B, y la calle 28 entre carrera 21B y 21D. Además, entregamos el parque 5 y 6 que tanto soñó la comunidad del barrio El Bosque, con todo lo que merece nuestra gente: juegos infantiles, zona de biosaludables, luminarias para mayor seguridad, amplias zonas verdes, acceso inclusivo y mucho más. Así seguimos invirtiendo en seguridad, bienestar y dignidad para cada rincón de Barranquilla, construyendo una mejor ciudad para todos”, afirmó el alcalde Char.

Sobre las vías

La primera entrega se hizo en el barrio El Bosque, donde el mandatario distrital recorrió cerca de 400 metros lineales de la nueva vía. La comunidad agradeció por esta obra que les brinda mayor conectividad para entrar y salir de sus casas de manera rápida y segura.

El mandatario manifestó: “Inauguramos una nueva vía en el barrio El Bosque y le dijimos adiós al barro! La calle 64B, entre carreras 11 y 14, ya luce casi 400 metros lineales con una pavimentación integral, bordillos, andenes y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, para que su comunidad pise como se merece”.

Por su parte, la vía entregada entregada en Los Trupillos también les brinda a las comunidades cercanas espacios para desplazarse sin temor a caerse, así como la oportunidad de que los más pequeños disfruten sus calles.

Así lo aseguró Karoll Pardo, quien estrenó su nueva calle en compañía de su pequeño hijo Eddy: “Esta calle siempre había tenido huecos, era una calle intransitable, pero hoy es otra la realidad. Esto nos dignifica la calidad de vida porque todos los seres humanos quieren vivir en excelentes condiciones y tener un ambiente bonito, seguro y una buena vía. Con esta calle todas las personas pueden movilizarse, ya tenemos andenes y así se puede transitar a pie o llevar coches sin posibilidad de tener accidentes”.

Vias pavimentadas por el Distrito.

Nuevo espacio recreativo en El Bosque

Este espacio se encuentra ubicado en la localidad Metropolitana y beneficiará a una población aproximada de 5000 personas.

Con este nuevo escenario, el programa Todos al Parque ha recuperado 78 espacios entre parques, plazas, bulevares y zonas verdes en la localidad Suroccidente, con un total de 299.246 metros cuadrados.

El parque incluye juegos infantiles, zona para biosaludables; además, cuenta con distintas zonas de estancias y contemplación, instalación de luminarias tipo led en todo el parque y su entorno, sumado a zonas verdes.