Durante la Convención Internacional de Seguros, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena desde este miércoles, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, recalcó que las pólizas de seguros en salud han venido creciendo hacia su cifra más alta en un 23% en el país.

“El ramo de la salud es sin dudas el que más ha venido creciendo a un 23%, eso no se veía hace muchos años y es récord, pero nosotros queremos creer en algunas primeras investigaciones que hemos hecho, las cuales nos indican, que esta cifra no es sólo por la incertidumbre que hay en el sistema público de salud, aunque algo de eso debe explicar el fenómeno, sino también porque hay una mayor cultura del seguro”, comentó.

No obstante, aclaró que no es buen negocio que el sistema de salud del país esté en crisis.

“En ningún país del mundo prosperan los seguros privados de salud si el sistema público de salud está en crisis. Eso no es buen negocio para nadie. Entonces lo que creemos es que hay que muy urgentemente solventar los problemas actuales que tiene el sistema público de salud y ojalá esa solución esté atravesada por la lógica del aseguramiento, por la lógica de la gestión del riesgo”, dijo.

Morales manifestó también que: “este es un mensaje para que el país avance en materia de seguros porque las familias cada vez tienen más consciente los riesgos al igual que las empresas”, declaró.