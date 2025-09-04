La empresa Air-e informó que realizará labores de mantenimiento preventivo en la zona rural de Polonuevo este viernes, por lo que se presentarán cortes de energía en varios sectores.

De esta manera, las obras para el cambio de un poste de media tensión se llevarán a cabo entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante los trabajos estarán sin suministro de energía los sectores y fincas aledañas a la vía Polonuevo – Santo Tomás.

Adicionalmente, no tendrá servicio de energía el barrio San José de Polonuevo y la vereda Los Manguitos.

Es de anotar que la compañía informó que una vez culminen los trabajos se restablecerá el servicio de manera inmediata.